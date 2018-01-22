Азар прокомментировал слова своего отца, заявившего, что сын желает перейти в "Реал"

Вингер лондонского "Челси" Эден Азар прокомментировал слова своего отца, заявившего, что его сын желает перейти в мадридский "Реал".

"Мой папа говорит некоторые нехорошие вещи. Я разговаривал с ним, не беспокойтесь. Я сосредоточен на выступлениях за "Челси". У меня есть контракт на два года, и я счастлив здесь, о чем уже говорил десять раз. Я хочу завершить этот сезон, а потом будет видно", - цитирует 27-летнего бельгийца The Sun.

Напомним, Миятович сделал выбор между Азаром и Неймаром. | soccernews.ru