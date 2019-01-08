Азар прокомментировал слухи о возможном переходе в "Ливерпуль" или "Челси"

Теги боруссия менхенгладбахторган азар

Азар прокомментировал слухи о возможном переходе в "Ливерпуль" или "Челси"

Ранее сообщалось, что хавбек менхенгладбахской "Боруссии" Торган Азар может перейти в "Ливерпуль" или "Челси".

Однако игрок в интервью опроверг эту информацию и заверил, что не собирается покидать клуб до завершения сезона.

Соглашение Азара с "Боруссией" действует до 2020 года. В этом сезоне Азар провел 19 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 7 ассистов.

После 17 туров "Боруссия" занимает 3-ю позицию в Бундеслиге.

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