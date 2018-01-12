Азар прокомментировал трансфер Коутиньо в "Барселону"

Хавбек "Челси" Эден Азар поделился мнением о трансфере Филиппе Коутиньо в "Барселону".

"Коутиньо - превосходный футболист. Его трансфер в "Барселону" - это большой минус для АПЛ. Для него это, безусловно, шаг вперед" - приводят слова Азара английские СМИ.

Отметим, что в последнее время ходят слухи об интересе к Азару со стороны "Реала".

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