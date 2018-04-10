Азар прокомментировал возможное непопадание "Челси" в Лигу Чемпионов на следующий сезон

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Азар прокомментировал возможное непопадание "Челси" в Лигу Чемпионов на следующий сезон

Вингер лондонского "Челси" Эден Азар прокомментировал возможное непопадание своей команды в Лигу Чемпионов на следующий сезон.

"Когда играешь за "Челси", хочешь ежегодно участвовать в Лиге Чемпионов, но в прошлом году мы не попали туда, зато выиграли титул АПЛ. Так что иногда плохие обстоятельства приводят к хорошим результатам, но мы, несомненно, будем бороться за то, чтобы квалифицироваться в ЛЧ на будущий сезон" - цитирует Азара официальный сайт "синих".

После 32 сыгранных матчей "Челси" занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от четвёртой строчки, на которой располагается "Тоттенхэм", на 10 очков.

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2 Манчестер Юнайтед 32 71
3 Ливерпуль 33 67
4 Тоттенхэм 32 67
5 Челси 31 56
6 Арсенал Лондон 32 54
7 Бернли 32 49
8 Лестер Сити 32 43
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10 Ньюкасл Юнайтед 32 38
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12 Уотфорд 33 37
13 Брайтон & Хоув Альбион 32 35
14 Вест Хэм Юнайтед 31 33
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