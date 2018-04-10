Азар прокомментировал возможное непопадание "Челси" в Лигу Чемпионов на следующий сезон

Вингер лондонского "Челси" Эден Азар прокомментировал возможное непопадание своей команды в Лигу Чемпионов на следующий сезон.

"Когда играешь за "Челси", хочешь ежегодно участвовать в Лиге Чемпионов, но в прошлом году мы не попали туда, зато выиграли титул АПЛ. Так что иногда плохие обстоятельства приводят к хорошим результатам, но мы, несомненно, будем бороться за то, чтобы квалифицироваться в ЛЧ на будущий сезон" - цитирует Азара официальный сайт "синих".

После 32 сыгранных матчей "Челси" занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от четвёртой строчки, на которой располагается "Тоттенхэм", на 10 очков.

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