Азар пропустит ближайшие матчи "Челси"

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Азар пропустит ближайшие матчи "Челси"Полузащитник "Челси" Эден Азар получил повреждение спины в матче АПЛ с "Манчестер Юнайтед" (2:2).

Несмотря на то, что хавбек доиграл матч до конца, во втором тайме он уже с трудом совершал рывки.

В клубе сообщили, что участие Азара в ближайших матчах (с БАТЭ в Лиге Европы и с "Бернли" в АПЛ) находится под вопросом. 

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