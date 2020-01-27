Азар пропустит матч с "Атлетико"

Теги атлетико мадридреал мадридэден азар

Азар пропустит матч с "Атлетико"

Бельгийский нападающий мадридского "Реала" Эден Азар не сыграет в матче 22-го тура чемпионата Испании с "Атлетико", сообщает AS.

По сведениям издания, футболист не успевает восстановиться после травмы ноги и продолжает тренироваться по индивидуальной программе. В связи с этим, главный тренер королевского клуба Зинедин Зидан принял решение не рисковать здоровьем игрока.

Матч "Реал" - "Атлетико" состоится 1 февраля.

В нынешнем сезоне 29-летний Азар провел за "Реал" 13 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Не пропустите: "Реал" вернулся на первое место в Примере спустя 100 дней после потери лидерства. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Жена Мамаева рассказала о больших проблемах в семье

Жена Мамаева рассказала о больших проблемах в семье

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов