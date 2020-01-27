Азар пропустит матч с "Атлетико"

Бельгийский нападающий мадридского "Реала" Эден Азар не сыграет в матче 22-го тура чемпионата Испании с "Атлетико", сообщает AS.

По сведениям издания, футболист не успевает восстановиться после травмы ноги и продолжает тренироваться по индивидуальной программе. В связи с этим, главный тренер королевского клуба Зинедин Зидан принял решение не рисковать здоровьем игрока.

Матч "Реал" - "Атлетико" состоится 1 февраля.

В нынешнем сезоне 29-летний Азар провел за "Реал" 13 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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