Азар пропустит матч с "Гранадой": названа причина
Фото твиттер Эдена Азара
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти сообщил о болезни вингера команды Эдена Азара.
По словам итальянского наставника, у 30-летнего футболиста диагностирован гастроэнтерит.
Из-за проблем с желудком бельгиец пропустит ближайший матч "сливочных" против "Гранады".
В текущем сезоне Азар сделал 1 ассист в 11 играх.
"Гранада" примет "Реал" в воскресенье в 18:15 по московскому времени.
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|М
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|2
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|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
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|Реал Сосьедад
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|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
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|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
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|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|13
|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
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|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14