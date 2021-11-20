Азар пропустит матч с "Гранадой": названа причина

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Азар пропустит матч с "Гранадой": названа причина

Фото твиттер Эдена Азара

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти сообщил о болезни вингера команды Эдена Азара.

По словам итальянского наставника, у 30-летнего футболиста диагностирован гастроэнтерит.

Из-за проблем с желудком бельгиец пропустит ближайший матч "сливочных" против "Гранады".

В текущем сезоне Азар сделал 1 ассист в 11 играх.

"Гранада" примет "Реал" в воскресенье в 18:15 по московскому времени.

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