Азар пропустит матч с "Гранадой": названа причина

Фото твиттер Эдена Азара

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти сообщил о болезни вингера команды Эдена Азара.

По словам итальянского наставника, у 30-летнего футболиста диагностирован гастроэнтерит.

Из-за проблем с желудком бельгиец пропустит ближайший матч "сливочных" против "Гранады".

В текущем сезоне Азар сделал 1 ассист в 11 играх.

"Гранада" примет "Реал" в воскресенье в 18:15 по московскому времени.

Не пропустите: Фанаты "Реала" обматерили Бэйла возле тренировочной базы "Реала". | http://soccernews.ru