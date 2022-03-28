Азар пропустит остаток сезона
Фото: твиттер Эдена Азара
Вингер "Реала" Эден Азар пропустит остаток сезона.
По сведениям El Chiringuito, 31-летний бельгиец не успеет восстановиться до конца сезона из-за операции по удалению пластины для остеосинтеза правой малоберцовой кости.
Ранее сообщалось, что сроки восстановления футболиста составят около пяти недель.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
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|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14