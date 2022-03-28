Фото: твиттер Эдена Азара

Вингер "Реала" Эден Азар пропустит остаток сезона.

По сведениям El Chiringuito, 31-летний бельгиец не успеет восстановиться до конца сезона из-за операции по удалению пластины для остеосинтеза правой малоберцовой кости.

Ранее сообщалось, что сроки восстановления футболиста составят около пяти недель.

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