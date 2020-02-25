Азар пропустит остаток сезона, если перенесёт операцию
Точные сроки восстановления вингера мадридского "Реала" Эдена Азара станут известны, когда медицинский штаб клуба примет решение относительно варианта лечения футболиста.
По информации AS, если бельгийцу придётся перенести операцию, то он пропустит не менее 3 месяцев и не сыграет в нынешнем сезоне.
В случае выбора в пользу консервативного метода звёздный игрок должен вернуться в строй через 1,5-2 месяца.
Напомним, что у 29-летнего Азара выявлена трещина в правой ноге. Из-за аналогичной травмы он уже не играл с ноября по февраль.
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