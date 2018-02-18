Азар: "Прошло уже несколько лет с тех пор, как "Реал" начал интересоваться мной"

Вингер лондонского "Челси" Эден Азар прокомментировал слухи, который приписывают интерес к нему мадридского "Реала".

" На данный момент я нахожусь здесь. Впереди есть еще много турниров, которые бы я хотел выиграть. У меня все еще есть контракт на два с половиной года, я чувствую себя здесь очень хорошо. Я играю в каждом матче, фанаты любят меня. Моей семье нравится здесь. В футболе все может случиться, но пока ничего не произошло.

" Реал Мадрид"? Прошло несколько лет с тех пор, как они начали интересоваться мной. Мне хорошо там, где я сейчас нахожусь. Если я должен буду уйти, я уйду, но пока я остаюсь здесь, и я счастлив ", - цитирует 27-летнего бельгийца Le 10 Sport.

Напомним, "Реал" уже готовит предложение по Азару. | soccernews.ru