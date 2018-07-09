Азар: "Против Бразилии сыграл свой лучший матч в карьере"

1 Теги бельгиябразилияэден азар

Азар: "Против Бразилии сыграл свой лучший матч в карьере"Капитан сборной Бельгии Эден Азар высоко оценил свои действия в матче 1/4 финала Чемпионата Мира против национальной команды Бразилии.

"У меня были очень хорошие матчи с "Челси", с "Лиллем" и даже со сборной Бельгии. Но, если сравнивать со всем, что случилось со мной в футболе, это был мой лучший мат. Это без сомнения!", - приводит слова 27-летнего игрока Le 10 Sport.

Напомним, Азар похвалил Мбаппе. | soccernews.ru

Комментарии
Григорий

Хорошая игра Эден

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