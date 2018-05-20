Азар провёл 300-й матч за "Челси"

Вингер лондонского "Челси" Эден Азар принял участие в финальном матче Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Goal.com, эта игра стала для 27-летнего бельгийца 300-й в составе "синих".

В этих матчах Азар забил 89 голов и сделал 75 результативных передач.

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