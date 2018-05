Азар рассказал, что мешает ему выиграть "Золотой мяч"

Вингер "Челси" Эден Азар объяснил, почему он до сих пор не выигрывал "Золотой мяч".

"Отец всегда мне говорил, что я слишком бескорыстный. Возможно, так и есть. В футболе, если ты хочешь выиграть какую-то индивидуальную награду вроде "Золотого мяча", необходимо быть эгоистичным. Но я не такой. Я такой, какой есть" - приводит слова Азара Four Four Two.

Отметим, что в списках игроков на "Золотой мяч" Азар занимал максимум 8-е место.

