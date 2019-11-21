Азар рассказал, что несколько раз отклонял предложения о переходе в ПСЖ

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Азар рассказал, что несколько раз отклонял предложения о переходе в ПСЖ

Игрок "Реала" и сборной Бельгии Эден Азар рассказал, что его несколько раз приглашал ПСЖ, однако он не соглашался на трансфер, информирует L'Équipe.

Напомним, этим летом бельгиец перешел из "Челси" в мадридский клуб за 100 миллионов евро.

"ПСЖ много раз делали мне предложения. Однако я не хотел возвращаться в Лигу 1 и играть где то, кроме "Лилля". Я всегда говорил им "нет". Они не входили в мои планы. Если я и вернуть в Лигу 1, то только в "Лилль".

В этом сезоне футболист участвовал в 7 матчах Примеры, отметившись 1 голом и 3 ассистами.

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