Азар рассказал, какое прозвище он дал Сеску

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Азар рассказал, какое прозвище он дал СескуВингер лондонского "Челси" Эден Азар высказался о полузащитнике своей команды Сеске Фабрегасе.

"Сеск - мастер. Я называю его учителем, потому что он делает то, что хочет. Он может доставлять мяч за линию обороны, может забивать голы в больших матчах. Он прекрасно понимает футбол", - цитирует 26-летнего футболиста Marca.

Напомним, Азар не прочь перебраться в Ла Лигу. | soccernews.ru

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