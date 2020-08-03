Азар рассказал, какую роль предпочитает занимать в "Реале"

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Азар рассказал, какую роль предпочитает занимать в "Реале"

Форвард "Реала" Эден Азар рассказал о свое роли в мадридском клубе. Об этом сообщает AS.

"Я думаю не только о том, как забивать голы. Некоторые футболисты думают только об этом, но я не из их числа. Я умею создавать моменты. Я скорее помощник, а не машина по забиванию голов. Я предпочитаю отдавать результативные передачи. Мне нравится ощущение, когда создаешь красивый гол, гол на последней минуте, который приносит команде победу", - сказал Азар.

В завершившемся сезоне Примеры футболист принял участие в 16 играх и забил 1 гол. Нападающий долгое время восстанавливался от травм.

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