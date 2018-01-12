Азар рассказал, когда продлит контракт с "Челси"

Теги эден азарчелси

Азар рассказал, когда продлит контракт с "Челси"Полузащитник "Челси" Эден Азар согласен подписать новый контракт с лондонским клубом.

"Да, я готов подписать новый контракт с "Челси". Но сначала я думаю, что контракт продлит Тибо, а потом уже я", - рассказал Азар.

Действующее соглашение бельгийца с "Челси" истекает летом 2020 года. 

Читайте: Конте: "Уйдет ли Азар? Решать будет "Челси" и сам Эден"  | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Исправление ошибок: "Реал" принимает "Вильярреал" на "Сантьяго Бернабеу"

Исправление ошибок: "Реал" принимает "Вильярреал" на "Сантьяго Бернабеу"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов