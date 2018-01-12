Азар рассказал, когда продлит контракт с "Челси"

Полузащитник "Челси" Эден Азар согласен подписать новый контракт с лондонским клубом.

"Да, я готов подписать новый контракт с "Челси". Но сначала я думаю, что контракт продлит Тибо, а потом уже я", - рассказал Азар.

Действующее соглашение бельгийца с "Челси" истекает летом 2020 года.

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