Азар рассказал, когда завершит карьеру в сборной Бельгии

Фото: инстаграм Азара/Автор неизвестен

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Бельгии Эден Азар поделился планами на будущее.

"Я буду играть за сборную до Катара. Затем, возможно, я завершу международную карьеру", - сказал бельгиец.

Напомним, что Азар перешел в "Реал Мадрид" в 2019 году за 115 миллионов евро.

В прошлом сезоне Эден сыграл 14 матчей в Ла Лиге, в которых забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи.

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