Вингер лондонского "Челси" Эден Азар рассказал, кому он отдает предпочтение в борьбе за "Золотой мяч" в нынешнем году.

" Я думаю, что Криштиану Роналду заслуживает победы в голосовании. Он выиграл Лигу Чемпионов и Ла Лигу вместе с "Реалом ", - приводит слова 26-летнего футболиста "аристократов" football.fr.

Напомним, Роналду похвалил Зидана. | soccernews.ru