Азар рассказал, кому он отдает предпочтение в борьбе за "Золотой мяч"

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Азар рассказал, кому он отдает предпочтение в борьбе за "Золотой мяч"Вингер лондонского "Челси" Эден Азар рассказал, кому он отдает предпочтение в борьбе за "Золотой мяч" в нынешнем году.

"Я думаю, что Криштиану Роналду заслуживает победы в голосовании. Он выиграл Лигу Чемпионов и Ла Лигу вместе с "Реалом", - приводит слова 26-летнего футболиста "аристократов" football.fr.

Напомним, Роналду похвалил Зидана. | soccernews.ru

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