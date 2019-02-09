Азар рассказал о целях на ближайшее будущее

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Азар рассказал о целях на ближайшее будущее

Полузащитник "Челси" Эден Азар рассказал о том, что является его целью в лондонском клубе. Об этом информирует FourFourTwo.

"Я совсем не эгоистичен, такой какой есть, ждут, чтобы я забивал по 40-50 голов за сезон. Однако я не уверен, что не могу дать им это. Я себя знаю, но я буду стараться. 

Мне нравится быть звездой, но я также хочу играть вместе с партнёрам по команде, и делать так, чтобы они забивали. Моя цель в "Челси" - помочь команде выиграть какой-нибудь трофей", - сказал Азар.

Ранее сообщалось, что бельгиец летом хочет перейти в "Реал". 

Не пропустите: Фабрегас ярко высказался о возможном переходе Азара в "Реал"| http://soccernews.ru

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