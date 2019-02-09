Азар рассказал о целях на ближайшее будущее
Полузащитник "Челси" Эден Азар рассказал о том, что является его целью в лондонском клубе. Об этом информирует FourFourTwo.
"Я совсем не эгоистичен, такой какой есть, ждут, чтобы я забивал по 40-50 голов за сезон. Однако я не уверен, что не могу дать им это. Я себя знаю, но я буду стараться.
Мне нравится быть звездой, но я также хочу играть вместе с партнёрам по команде, и делать так, чтобы они забивали. Моя цель в "Челси" - помочь команде выиграть какой-нибудь трофей", - сказал Азар.
Ранее сообщалось, что бельгиец летом хочет перейти в "Реал".
Не пропустите: Фабрегас ярко высказался о возможном переходе Азара в "Реал"| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|26
|62
|2
|Ливерпуль
|25
|62
|3
|Тоттенхэм
|25
|57
|4
|Челси
|25
|50
|5
|Манчестер Юнайтед
|25
|48
|6
|Арсенал Лондон
|25
|47
|7
|Вулверхэмптон
|25
|38
|8
|Уотфорд
|25
|34
|9
|Эвертон
|26
|33
|10
|Борнмут
|25
|33
|11
|Лестер Сити
|25
|32
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|32
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|25
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|14
|Кристал Пэлас
|25
|26
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|24
|16
|Саутгемптон
|25
|24
|17
|Бернли
|25
|24
|18
|Кардифф Сити
|25
|22
|19
|Фулхэм
|25
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|25
|11