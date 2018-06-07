Азар рассказал о повреждении, полученном в матче с Египтом

Вингер сборной Бельгии Эден Азар рассказал о своем повреждении, которое он получил в первом тайме матча с Египтом (3:0).

"Меня заменили, потому что я почувствовал дискомфорт в колене. Но не волнуйтесь. Это просто ушиб. Скоро станет легче. Мне понравилась игра. Мы действовали быстро, создавали движение, владели мячом. Если хотим далеко пройти на чемпионате мира, надо играть так, как в этой встрече, и сохранять свежесть", - отметил он.

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