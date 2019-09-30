Азар рассказал о своем отношении к критике



Бельгийский нападающий мадридского "Реала" Эден Азар заявил, что он не переживает по поводу критике в свой адрес.

"Критика меня не волнует. Я должен демонстрировать на поле определенный уровень игры. Мне нужно играть лучше, чтобы фанаты гордились мною. От меня многого ждут, поэтому критика - это нормально. Пока что не все идеально, но мы все равно лидируем в чемпионате Испании. Я отлично чувствую себя и полностью восстановился после травмы.

Я должен играть более решительно и забивать голы. Все станет проще, когда я буду забивать. Мне нужно выходить на поле и выкладываться полностью", - приводит слова Азара El Mundo Deportivo.

Напомним, что 28-летний Азар перешел в "Реал" в летнее трансферное окно из "Челси" за 100 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на 45 миллионов евро за счет бонусов. В нынешнем сезоне бельгиец провел за королевский клуб четыре матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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