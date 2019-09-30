Азар рассказал о своем отношении к критике

Теги реал мадридэден азар

Азар рассказал о своем отношении к критике
Бельгийский нападающий мадридского "Реала" Эден Азар заявил, что он не переживает по поводу критике в свой адрес.

"Критика меня не волнует. Я должен демонстрировать на поле определенный уровень игры. Мне нужно играть лучше, чтобы фанаты гордились мною. От меня многого ждут, поэтому критика - это нормально. Пока что не все идеально, но мы все равно лидируем в чемпионате Испании. Я отлично чувствую себя и полностью восстановился после травмы.

Я должен играть более решительно и забивать голы. Все станет проще, когда я буду забивать. Мне нужно выходить на поле и выкладываться полностью", - приводит слова Азара El Mundo Deportivo.

Напомним, что 28-летний Азар перешел в "Реал" в летнее трансферное окно из "Челси" за 100 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на 45 миллионов евро за счет бонусов. В нынешнем сезоне бельгиец провел за королевский клуб четыре матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Не пропустите: Куртуа признался, что его не задевает критика. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

ФИФА обязал "Кардифф" заплатить "Нанту" за трансфер погибшего Салы

ФИФА обязал "Кардифф" заплатить "Нанту" за трансфер погибшего Салы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 7 15
2 Гранада Гранада 7 14
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 7 14
4 Барселона Барселона 7 13
5 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 6 13
6 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 7 12
7 Вильярреал Вильярреал 7 11
8 Севилья Севилья 6 10
9 Валенсия Валенсия 7 9
10 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 7 9
11 Эйбар Эйбар 7 8
12 Леванте Леванте 7 8
13 Осасуна Осасуна 7 8
14 Алавес Алавес 7 8
15 Бетис Бетис 7 8
16 Хетафе Хетафе 7 7
17 Сельта Виго Сельта Виго 7 6
18 Эспаньол Эспаньол 7 5
19 Мальорка Мальорка 7 4
20 Леганес Леганес 7 2
Полная таблица

топ-5 тегов