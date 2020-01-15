Азар рассказал о своих проблемах с лишним весом

Форвард мадридского "Реала" Эден Азар заявил, что в отпуске он позволяет себе набрать лишний вес.

"Не буду лгать, когда я переходил в "Реал", то у меня был лишний вес. В отпуске я набрал пять килограммов. Я быстро набираю вес, но легко избавляюсь от него. В "Лилле" мой вес составлял 72-73 кг в возрасте 18 лет. Потом я набрал мышечную массу и стал весить 75 кг. В плохие дни вес составлял 77 килограммов. Летом я весил 80 кг, но сбросил вес за 10 дней", - приводит слова Азара Marca.

В нынешнем сезоне 29-летний Азар провел за "Реал" 13 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с королевским клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Эден Азар отказался переходить в "Баварию" из-за брата. | http://soccernews.ru