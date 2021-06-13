Азар рассказал, почему он смеялся после вылета "Реала" из Лиги чемпионов

Нападающий "Реала" Бельгии Эден Азар рассказал, почему он смеялся после вылета королевского клуба из Лиги Чемпионов. В ответном матче 1/2 финала "Реал" проиграл "Челси" (0:2), а после финального свистка бельгиец смеялся, общаясь с игроками "Челси".

"Я поступил неправильно. Менди и Зума не говорили ничего смешного. Но я играл с Зума и знаю Менди. Когда встречаешься с друзьями, то тебе всегда весело. Но я понимаю, что навредил репутации "Реала". Все подумали, что я не расстроился из-за поражения команды, но это не так. Я был очень разочарован в глубине души.

Партнеры несколько раз звонили мне, но у нас в команде очень хорошие отношения. Это еще одна причина, по которой я хочу остаться. "Реал" - мой любимый клуб, здесь играют только звезды, но парни вроде Рамоса и Бензема очень простые в общении. Испанцы иногда водят всю команду в ресторан", – приводит слова Азара Het Nieuwsblad.

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