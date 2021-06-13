Азар рассказал, почему он смеялся после вылета "Реала" из Лиги чемпионов

Теги реал мадридчелсиэден азар

Азар рассказал, почему он смеялся после вылета "Реала" из Лиги чемпионов

Нападающий "Реала" Бельгии Эден Азар рассказал, почему он смеялся после вылета королевского клуба из Лиги Чемпионов. В ответном матче 1/2 финала "Реал" проиграл "Челси" (0:2), а после финального свистка бельгиец смеялся, общаясь с игроками "Челси".

"Я поступил неправильно. Менди и Зума не говорили ничего смешного. Но я играл с Зума и знаю Менди. Когда встречаешься с друзьями, то тебе всегда весело. Но я понимаю, что навредил репутации "Реала". Все подумали, что я не расстроился из-за поражения команды, но это не так. Я был очень разочарован в глубине души.

Партнеры несколько раз звонили мне, но у нас в команде очень хорошие отношения. Это еще одна причина, по которой я хочу остаться. "Реал" - мой любимый клуб, здесь играют только звезды, но парни вроде Рамоса и Бензема очень простые в общении. Испанцы иногда водят всю команду в ресторан", – приводит слова Азара Het Nieuwsblad.

Не пропустите: Азар объяснил, почему не уйдёт из "Реала" этим летом. | http://soccernews.ru
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