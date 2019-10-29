Азар рассказал, почему перешел в "Реал"
Бельгийский нападающий Эдер Азар рассказал, почему он решил покинуть лондонский "Челси" и перейти в мадридский "Реал".
"Я всегда мечтал стать игроком "Реала". Это величайший клуб в мире. Сейчас я очень счастлив. Я принял решение о переходе после чемпионата мира. Тогда я сказал себе, что пришло время стать игроком "Реала". Но тогда это было нереально, поэтому я остался еще на год в "Челси". Клуб понял мне и дал добро на трансфер", - приводит слова Азара официальный сайт "Реала".
Азар перешел в "Реал" в летнее трансферное окно за 100 миллионов евро. Эта сумма может увеличиться еще на 45 миллионов за счет бонусов. В нынешнем сезоне 28-летний Азар провел за королевский клуб семь матчей во всех турнирах, которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|10
|28
|2
|Манчестер Сити
|10
|22
|3
|Лестер Сити
|10
|20
|4
|Челси
|10
|20
|5
|Арсенал Лондон
|10
|16
|6
|Кристал Пэлас
|10
|15
|7
|Манчестер Юнайтед
|10
|13
|8
|Шеффилд Юнайтед
|10
|13
|9
|Борнмут
|10
|13
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|10
|13
|11
|Тоттенхэм
|10
|12
|12
|Вулверхэмптон
|10
|12
|13
|Бернли
|10
|12
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|10
|12
|15
|Астон Вилла
|10
|11
|16
|Эвертон
|10
|10
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|10
|9
|18
|Саутгемптон
|10
|8
|19
|Норвич Сити
|10
|7
|20
|Уотфорд
|10
|5