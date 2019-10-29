Азар рассказал, почему перешел в "Реал"

Бельгийский нападающий Эдер Азар рассказал, почему он решил покинуть лондонский "Челси" и перейти в мадридский "Реал".

"Я всегда мечтал стать игроком "Реала". Это величайший клуб в мире. Сейчас я очень счастлив. Я принял решение о переходе после чемпионата мира. Тогда я сказал себе, что пришло время стать игроком "Реала". Но тогда это было нереально, поэтому я остался еще на год в "Челси". Клуб понял мне и дал добро на трансфер", - приводит слова Азара официальный сайт "Реала".

Азар перешел в "Реал" в летнее трансферное окно за 100 миллионов евро. Эта сумма может увеличиться еще на 45 миллионов за счет бонусов. В нынешнем сезоне 28-летний Азар провел за королевский клуб семь матчей во всех турнирах, которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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