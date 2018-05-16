Азар рассказал при каких условиях останется в "Челси"
Нападающий "Челси" Эден Азар не торопится с подписанием нового контракта.
По словам футболиста, он ждет громких приобретений летом от клуба.
"Я жду новых футболистов к следующему сезону. Хочу, чтобы к нами перешли хорошие игроки, потому что в следующем сезоне хочется выиграть премьер-лигу. Вот почему я не тороплюсь. Это важное событие, и мне нужно многое обдумать. Но в чем я уверен, так это в том, что здесь я счастлив.", - сказал он.
Текущий контракт 27-летнего бельгийца с "Челси" рассчитан до 2020 года.
Читайте: "Атлетико" близок к подписанию защитника "Селтика" | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Сборная России сохранила свои позиции в майском рейтинге ФИФА
-
Официально: Буффон покинет "Ювентус" по окончанию текущего сезона
-
Прогнозируемый победитель и достойное выступление ЦСКА: итоги Лиги Европы
-
Первый "тайм" – на "Звезде": "Тамбов" едет в гости к "Амкару"
-
"Марсель" - "Атлетико" - 0:3 (обзор)
Лента новостей
-
Заявка на выход в РФПЛ: "Енисей" разгромил "Анжи"
-
Жоржиньо сделал выбор между манчестерскими грандами
-
Невилл: "Давайте надеяться, что наш парень и друг Роналду сделает хет-трик в финале ЛЧ"
-
Два клуба готовы заплатить "Барселоне" за Дембеле 80 миллионов евро
-
"Барселона" определилась с альтернативой Гризманну
-
Перес предложил Зидану приобрести вингера ПСЖ
-
Итальянский гранд нацелился на хавбека "Зенита"
-
"Манчестер Сити" готов перехватить главную летнюю трансферную цель "Барселоны"
-
Сербия будет самой высокой сборной на Чемпионате Мира, Россия - шестая в рейтинге
-
"Реал" и "Бавария" могут обменяться игроками
-
Возглавить "Зенит" может бывший наставник "Реала" и победитель Лиги Чемпионов
-
Тухель предпринимает попытки убедить Неймара остаться в ПСЖ
-
"Реал" готов выделить на подписание Неймара рекордную в историю футбола сумму
-
Месси не видит Йерри Мину в "Барселоне" в следующем сезоне
-
Денисов: "Не подам Черчесову руки, но ради сборной готов уступить"
-
"Реал" не будет поднимать зарплату Роналду до уровня оклада Месси
-
Перес готов потратить 400 миллионов евро на подписание трех игроков
-
Летом "Манчестер Сити" получит от руководства рекордную сумму на новые трансферы
-
Дзюба: "Такие люди, как Игнашевич, наверно раз в сто лет появляются, он - легенда"
-
"Барселона" повесила ценник на Дембеле
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|37
|97
|2
|Манчестер Юнайтед
|37
|78
|3
|Тоттенхэм
|37
|74
|4
|Ливерпуль
|37
|72
|5
|Челси
|37
|70
|6
|Арсенал Лондон
|37
|60
|7
|Бернли
|37
|54
|8
|Эвертон
|37
|49
|9
|Лестер Сити
|37
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|37
|41
|11
|Кристал Пэлас
|37
|41
|12
|Борнмут
|37
|41
|13
|Уотфорд
|37
|41
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|37
|40
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|37
|39
|16
|Хаддерсфилд Таун
|37
|37
|17
|Саутгемптон
|37
|36
|18
|Суонси Сити
|37
|33
|19
|Вест Бромвич Альбион
|37
|31
|20
|Сток Сити
|37
|30