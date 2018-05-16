Азар рассказал при каких условиях останется в "Челси"

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Азар рассказал при каких условиях останется в "Челси"Нападающий "Челси" Эден Азар не торопится с подписанием нового контракта.

По словам футболиста, он ждет громких приобретений летом от клуба.

"Я жду новых футболистов к следующему сезону. Хочу, чтобы к нами перешли хорошие игроки, потому что в следующем сезоне хочется выиграть премьер-лигу. Вот почему я не тороплюсь. Это важное событие, и мне нужно многое обдумать. Но в чем я уверен, так это в том, что здесь я счастлив.", - сказал он.

Текущий контракт 27-летнего бельгийца с "Челси" рассчитан до 2020 года.

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