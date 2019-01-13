Азар рассказал, с каким клубом он любит играть



Бельгийский полузащитник "Челси" Эден Азар заявил, что он любит играть против "Ливерпуля".

"Мне нравится "Энфилд". Его атмосфера, стадион поле. Я люблю играть там. Мне удалось забить уже несколько голов на "Энфилде". Каждый раз в ворота Миньоле, извините! Но оно того стоило. На этом стадионе я забил один из лучших голов в карьере. Тогда я вышел на 20 минут. При первых пяти своих касаниях мяча, я потерял его. Я понял, что что-то идет не так. Поэтому я стал контролировать мяч и идти в обводку. Я заметил свободное пространство и пробил. Бам! Это был очень волнительный момент.

После игры я несколько раз пересмотрел повтор гола. Мои друзья писали мне сообщения и поздравляли меня. Было даже видео гола с музыкой из "Титаника", – приводит слова Азара HLN.

28-летний Азар перешел в "Челси" летом 2012 года из "Лилля" за 35 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел 21 матч за лондонский клуб во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 10 голевых пасов. Его контракт с "аристократами" действует до лета 2020 года.

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