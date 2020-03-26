Азар расстроен переносом Евро-2020

Вингер мадридского "Реала" и сборной Бельгии Эден Азар высказался о решении УЕФА перенести Евро-2020 на следующий год из-за пандемии коронавируса.

"Я рассчитывал восстановиться от травмы к Чемпионату Европы, поэтому перенос турнира меня немного разочаровал. В 2021-м мы все будем на год старше. Думаю, что это неприятно для болельщиков, ведь они хотели бы видеть крупные соревнования между сборными каждое лето. Но в жизни есть вещи важнее, так что Евро стоило перенести. Будем ждать следующего года", - приводит слова Азара AS.

Напомним, что сборная Бельгии на групповом этапе континентального первенства сыграет с Россией, Данией и Финляндией.

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