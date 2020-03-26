Азар расстроен переносом Евро-2020
Вингер мадридского "Реала" и сборной Бельгии Эден Азар высказался о решении УЕФА перенести Евро-2020 на следующий год из-за пандемии коронавируса.
"Я рассчитывал восстановиться от травмы к Чемпионату Европы, поэтому перенос турнира меня немного разочаровал. В 2021-м мы все будем на год старше. Думаю, что это неприятно для болельщиков, ведь они хотели бы видеть крупные соревнования между сборными каждое лето. Но в жизни есть вещи важнее, так что Евро стоило перенести. Будем ждать следующего года", - приводит слова Азара AS.
Напомним, что сборная Бельгии на групповом этапе континентального первенства сыграет с Россией, Данией и Финляндией.
Не пропустите: Азар оценил свой первый сезон в "Реале". | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Умер брат Пеле
-
Рассказов отложил переговоры со "Спартаком" о продлении контракта
-
"Реал" возобновил интерес к Погба
-
Тренер "Ленинградца" прокомментировал состояние здоровья заразившегося коронавирусом Астафьева
-
Прокуратура оправдала Балотелли в деле о сексе с несовершеннолетней девушкой
-
Гендиректор "Зенита" рассказал о планах клуба на время паузы в РПЛ
-
"Арсенал" определился с размером предложения по Упамекано
-
1
В "Барселоне" назревает конфликт из-за урезания зарплат
-
Сезон Серии А могут доиграть в июле-августе
-
Пять европейских клубов претендуют на Кокорина
-
"Барселона" нацелилась на полузащитника "Тоттенхэма"
-
Жоау Мариу рассказал об изучении русского языка
-
"Вальядолид" интересуется Кокориным
-
"Спартак" анонсировал матчи в FIFA 20 с клубом Ковалевски
-
Азар расстроен переносом Евро-2020
-
1
Игрокам "Барселоны" предложили сократить зарплату на 70%
-
Девушка Дибалы рассказала о заражении коронавирусом
-
"Брюгге" собирается выкупить игрока сборной Украины
-
Анчелотти просит "Эвертон" купить хавбека "Наполи"
-
1
Мостовой - о коронавирусе: "Несколько раз для самоуспокоения употреблял алкоголь"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1