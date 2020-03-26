Азар расстроен переносом Евро-2020

Теги реал мадридбельгияэден азаркоронавирус

Азар расстроен переносом Евро-2020

Вингер мадридского "Реала" и сборной Бельгии Эден Азар высказался о решении УЕФА перенести Евро-2020 на следующий год из-за пандемии коронавируса.

"Я рассчитывал восстановиться от травмы к Чемпионату Европы, поэтому перенос турнира меня немного разочаровал. В 2021-м мы все будем на год старше. Думаю, что это неприятно для болельщиков, ведь они хотели бы видеть крупные соревнования между сборными каждое лето. Но в жизни есть вещи важнее, так что Евро стоило перенести. Будем ждать следующего года", - приводит слова Азара AS.

Напомним, что сборная Бельгии на групповом этапе континентального первенства сыграет с Россией, Данией и Финляндией.

Не пропустите: Азар оценил свой первый сезон в "Реале". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

В "Барселоне" назревает конфликт из-за урезания зарплат

В "Барселоне" назревает конфликт из-за урезания зарплат

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Франция Франция 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Албания Албания 3 3
4 Румыния Румыния 3 1
Группа B М О
1 Уэльс Уэльс 3 6
2 Англия Англия 3 5
3 Словакия Словакия 3 4
4 Россия Россия 3 1
Группа C М О
1 Германия Германия 3 7
2 Польша Польша 3 7
3 Северная Ирландия Северная Ирландия 3 3
4 Украина Украина 3 0
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 7
2 Испания Испания 3 6
3 Турция Турция 3 3
4 Чехия Чехия 3 1
Группа E М О
1 Италия Италия 3 6
2 Бельгия Бельгия 3 6
3 Ирландия Ирландия 3 4
4 Швеция Швеция 3 1
Группа F М О
1 Венгрия Венгрия 3 5
2 Исландия Исландия 3 5
3 Португалия Португалия 3 3
4 Австрия Австрия 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов