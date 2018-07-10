Азар: "Реал" - мечта любого футболиста, но я - игрок "Челси"

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Азар: "Реал" - мечта любого футболиста, но я - игрок "Челси"

Вингер "Челси" Эден Азар назвал клуб-мечту для любого игрока.

"Реал" - мечта любого футболиста, но повторюсь в сотый раз, я - игрок "Челси". Никто на данный момент не делал мне никаких предложений" - приводит слова Азара Metro.

Ранее сообщалось, что Азар входит в список игроков, которых "Реал" рассматривает в качестве возможной замены для Криштиану Роналду.

Читайте также: "Реал" определился с размером предложения по Азару. | http://soccernews.ru

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