Азар: "Реал" является лучшей командой в мире"

Теги челсиэден азарреал мадрид

Азар: "Реал" является лучшей командой в мире"

Вингер лондонского "Челси" Эден Азар поделился мнением о том, какая команда на сегодняшний день является лучшей в мире.

"Я считаю, что на данный момент "Реал" является лучшей командой в мире. Они выиграли все трофеи, хотя сейчас очень тяжело победить в Лиге Чемпионов. У них отличные игроки и тренер" - приводит слова 26-летнего бельгийца Marca.

Напомним, что "Реал" стал первой командой в истории, которой удалось два раза подряд выиграть Лигу Чемпионов. 

Не пропустите: Азар хочет возвращения Диего Косты в основной состав "Челси". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Отбор на ЧМ-2018: главные итоги 8-го тура

Отбор на ЧМ-2018: главные итоги 8-го тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Юнайтед 3 9
2 Ливерпуль 3 7
3 Хаддерсфилд Таун 3 7
4 Манчестер Сити 3 7
5 Вест Бромвич Альбион 3 7
6 Челси 3 6
7 Уотфорд 3 5
8 Саутгемптон 3 5
9 Тоттенхэм 3 4
10 Бернли 3 4
11 Сток Сити 3 4
12 Эвертон 3 4
13 Суонси Сити 3 4
14 Ньюкасл Юнайтед 3 3
15 Лестер Сити 3 3
16 Арсенал Лондон 3 3
17 Брайтон & Хоув Альбион 3 1
18 Борнмут 3 0
19 Кристал Пэлас 3 0
20 Вест Хэм Юнайтед 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов