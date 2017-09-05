Азар: "Реал" является лучшей командой в мире"

Вингер лондонского "Челси" Эден Азар поделился мнением о том, какая команда на сегодняшний день является лучшей в мире.

"Я считаю, что на данный момент "Реал" является лучшей командой в мире. Они выиграли все трофеи, хотя сейчас очень тяжело победить в Лиге Чемпионов. У них отличные игроки и тренер" - приводит слова 26-летнего бельгийца Marca.

Напомним, что "Реал" стал первой командой в истории, которой удалось два раза подряд выиграть Лигу Чемпионов.

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