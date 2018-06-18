Азар: "Реал" знает, что нужно делать, чтобы подписать меня"

Вингер лондонского "Челси" Эден Азар прокомментировал интерес к своей персоне со стороны мадридского "Реала".

"Если "Реал" действительно хочет меня приобрести, то они знают, что им нужно делать для этого", - приводит слова 27-летнего бельгийца Bleacher Report Football.

В завершившемся сезоне Азар забил 17 мячей и сделал 13 результативных передач в 52 матчах за "Челси".

Напомним, Азар сделал заявление по своему будущему. | soccernews.ru