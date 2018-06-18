Азар: "Реал" знает, что нужно делать, чтобы подписать меня"

Теги реал мадридэден азарчелси

Азар: "Реал" знает, что нужно делать, чтобы подписать меня"Вингер лондонского "Челси" Эден Азар прокомментировал интерес к своей персоне со стороны мадридского "Реала".

"Если "Реал" действительно хочет меня приобрести, то они знают, что им нужно делать для этого", - приводит слова 27-летнего бельгийца Bleacher Report Football.

В завершившемся сезоне Азар забил 17 мячей и сделал 13 результативных передач в 52 матчах за "Челси".

Напомним, Азар сделал заявление по своему будущему. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Шестой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 19 июня

Шестой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 19 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов