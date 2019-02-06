Азар решил перейти в "Реал"

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Азар решил перейти в "Реал"

Вингер "Челси" Эден Азар решил перейти в мадридский "Реал" по окончании текущего сезона, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, в ближайшее время 28-летний бельгиец объявит руководству лондонского клуба о желании продолжить карьеру на "Сантьяго Бернабеу".

Напомним, что контракт звёздного футболиста с "синими" истекает в 2020 году. Ранее он заявил, что принял решение о своём будущем, при этом не уточнив подробностей.

"Челси" открыт для переговоров с "Реалом", однако уже дал понять, что не отпустит своего лидера менее чем за 114 миллионов евро.

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