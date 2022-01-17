Азар решил покинуть "Реал"

Фото твиттер Эдена Азара

Вингер мадридского "Реала" Эден Азар определился со своим будущим в королевском клубе.

По информации журналиста RMC Sport Саши Тавольери, 31-летний футболист хочет сменить команду.

На решение бельгийца повлияли действия президента "сливочных" Флорентино Переса, который в открытую готовит его продажу.

Медицинский штаб рекомендовал Азару сделать новую операцию, однако руководитель клуба заблокировал эту инициативу, чтобы игрок не терял трансферную привлекательность.

Фланговый нападающий в текущем сезоне провёл за "Реал" 16 матчей и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 18 миллионов евро.

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