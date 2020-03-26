Азар решил сменить имидж во время карантина

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Азар решил сменить имидж во время карантина

Хавбек "Реала" Эден Азар решил подстричься налысо вовремя карантина, вызванного пандемией коронавируса.

В первые дни самоизоляции футболист отрастил небольшую бороду, а после - побрился налысо.

Футболист в первые дни самоизоляции покрылся обильной растительностью на лице, но затем кардинально изменил свой стиль, побрившись налысо.

На данный момент полузащитник восстанавливается после травмы малоберцовой кости.

В этом сезоне Азар участвовал в 10 матчах Примеры, отметившись 1 голом.

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