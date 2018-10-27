Азар рискует пропустить матч с "Бернли"

Участие вингера "Челси" Эдена Азара в матче десятого тура АПЛ против "Бернли" находится под вопросом, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, 27-летний бельгиец испытывает проблемы со спиной, поэтому уже пропустил несколько тренировок.

Матч "Бернли" - "Челси" состоится в воскресенье, 28 октября, в 16:30 по московскому времени.

В этом сезоне Азар сыграл за "синих" 11 матчей, забил 8 голов и сделал 3 ассиста.

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