Азар с момента перехода в "Реал" подешевел на 90 миллионов евро

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Азар с момента перехода в "Реал" подешевел на 90 миллионов евро

Рыночная стоимость вингера мадридского "Реала" Эдена Азара снизилась в 2,5 раза менее чем за год.

Когда королевский клуб покупал бельгийца летом 2019 года, Transfermarkt оценивал его в 150 миллионов евро. Сейчас же он подешевел до 60 миллионов.

Напомним, что в этом сезоне из-за травм 29-летний Азар на поле не появлялся.

В прошлой кампании на счету футболиста 1 гол и 7 ассистов в 22 матчах.

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Троглодит
Троглодит

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Raul Real
Raul Real

обленились совсем)))

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Троглодит
Троглодит

После "Реала" завершит карьеру.

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