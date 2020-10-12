Азар с момента перехода в "Реал" подешевел на 90 миллионов евро

Рыночная стоимость вингера мадридского "Реала" Эдена Азара снизилась в 2,5 раза менее чем за год.

Когда королевский клуб покупал бельгийца летом 2019 года, Transfermarkt оценивал его в 150 миллионов евро. Сейчас же он подешевел до 60 миллионов.

Напомним, что в этом сезоне из-за травм 29-летний Азар на поле не появлялся.

В прошлой кампании на счету футболиста 1 гол и 7 ассистов в 22 матчах.

Не пропустите: "Реал" готовит новые контракты для Рамоса и Модрича. | http://soccernews.ru