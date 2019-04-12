Азар: "Сарри невероятный тренер, он видит футбол также, как и я"
Игрок "Челси" Эден Азар выступил в защиту главного тренера команды Маурицио Сарри. Об этом сообщает Football Focus.
Болельщики лондонцев на каждом матче скандируют оскорбления в адрес Сарри. "##### (к черту) саррибол".
"Я провожу свой лучший сезон. Мне нравится так говорить, Сарри видит футбол так же, как и я.Иногда мы проигрывали, однако тот футбол, который ставит Сарри, мне нравится. Он невероятный тренер", - сказал Азар.
"Челси" занимает 3 место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 66 баллов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|33
|82
|2
|Манчестер Сити
|32
|80
|3
|Челси
|33
|66
|4
|Тоттенхэм
|32
|64
|5
|Арсенал Лондон
|32
|63
|6
|Манчестер Юнайтед
|32
|61
|7
|Лестер Сити
|33
|47
|8
|Вулверхэмптон
|32
|47
|9
|Эвертон
|33
|46
|10
|Уотфорд
|32
|46
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|33
|42
|12
|Кристал Пэлас
|33
|39
|13
|Борнмут
|33
|38
|14
|Бернли
|33
|36
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|33
|35
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|31
|33
|17
|Саутгемптон
|32
|33
|18
|Кардифф Сити
|32
|28
|19
|Фулхэм
|33
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|33
|14