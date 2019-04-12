Азар: "Сарри невероятный тренер, он видит футбол также, как и я"

Игрок "Челси" Эден Азар выступил в защиту главного тренера команды Маурицио Сарри. Об этом сообщает Football Focus.

Болельщики лондонцев на каждом матче скандируют оскорбления в адрес Сарри. "##### (к черту) саррибол".

"Я провожу свой лучший сезон. Мне нравится так говорить, Сарри видит футбол так же, как и я.Иногда мы проигрывали, однако тот футбол, который ставит Сарри, мне нравится. Он невероятный тренер", - сказал Азар.

"Челси" занимает 3 место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 66 баллов.

Не пропустите: Клопп: "Против "Челси" выпустим на поле 13 футболистов, двое будут держать Азара"| http://soccernews.ru