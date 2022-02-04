Азар считает, что Анчелотти несправедлив к нему

Фото твиттер Эдена Азара

Вингер мадридского "Реала" Эден Азар недоволен отношением к себе со стороны главного тренера команды Карло Анчелотти.

По информации Marca, 31-летний футболист сетует на несправедливость, поскольку наставник редко выпускает его на поле, несмотря на готовность бельгийца играть.

Азар в последнее время работал на тренировках без ограничений, поэтому рассчитывал на участие в кубковом матче с "Атлетиком" (0:1) в четверг вечером.

Впрочем, своё недовольство игрок не демонстрирует открыто. Напротив, он поддерживает в раздевалке дружелюбную атмосферу.

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