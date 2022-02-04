Азар считает, что Анчелотти несправедлив к нему

Теги реал мадридэден азаркарло анчелотти

Азар считает, что Анчелотти несправедлив к нему

Фото твиттер Эдена Азара

Вингер мадридского "Реала" Эден Азар недоволен отношением к себе со стороны главного тренера команды Карло Анчелотти.

По информации Marca, 31-летний футболист сетует на несправедливость, поскольку наставник редко выпускает его на поле, несмотря на готовность бельгийца играть.

Азар в последнее время работал на тренировках без ограничений, поэтому рассчитывал на участие в кубковом матче с "Атлетиком" (0:1) в четверг вечером.

Впрочем, своё недовольство игрок не демонстрирует открыто. Напротив, он поддерживает в раздевалке дружелюбную атмосферу.

Не пропустите: Бэйла рассмешило одно из решений Анчелотти в матче "Атлетик" - "Реал". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Месси рассказал Хави, Альбе и Бускетсу о своём кризисе в ПСЖ

Месси рассказал Хави, Альбе и Бускетсу о своём кризисе в ПСЖ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов