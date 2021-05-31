Азар сделал заявление касательно своего будущего

Фото твиттер Эдена Азара

Вингер "Реала" Эден Азар поделился информацией о своем будущем.

"Не вижу себя за пределами "Реала". У меня еще три года по контракту. Когда я буду готов на 100%, то смогу помочь команде. Я знаю, что должен делать. Сейчас я сосредоточен на Евро, однако потом я сделаю великие вещи для "Реала".

В этом сезоне мне сильно не везло. Я всегда был сильным футболистом, когда у меня была стабильность. Я знаю, что близок к своей лучшей форме. Надеюсь, травм больше не будет. У меня впереди еще много замечательных лет.

Моё соглашение с "Реалом" длится еще три года, так что вариант с возвращением в Англию я не рассматриваю. Все знают, что два первых сезона в "Реале" выдались неудачными для меня, так что я хочу добиться успеха здесь. Я сделаю все ради этого", - приводит слова Азара Marca.

В минувшем сезоне на счету Азара четыре гола и два ассиста в 21 игре.

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