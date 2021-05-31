Азар сделал заявление касательно своего будущего

Теги реал мадридэден азар

Азар сделал заявление касательно своего будущего Фото твиттер Эдена Азара

Вингер "Реала" Эден Азар поделился информацией о своем будущем.

"Не вижу себя за пределами "Реала". У меня еще три года по контракту. Когда я буду готов на 100%, то смогу помочь команде. Я знаю, что должен делать. Сейчас я сосредоточен на Евро, однако потом я сделаю великие вещи для "Реала".

В этом сезоне мне сильно не везло. Я всегда был сильным футболистом, когда у меня была стабильность. Я знаю, что близок к своей лучшей форме. Надеюсь, травм больше не будет. У меня впереди еще много замечательных лет.

Моё соглашение с "Реалом" длится еще три года, так что вариант с возвращением в Англию я не рассматриваю. Все знают, что два первых сезона в "Реале" выдались неудачными для меня, так что я хочу добиться успеха здесь. Я сделаю все ради этого", - приводит слова Азара Marca.

В минувшем сезоне на счету Азара четыре гола и два ассиста в 21 игре.

Читайте также: "Реал" готов расстаться с Азаром и Бэйлом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Агуэро высказался о будущем Месси

Агуэро высказался о будущем Месси

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов