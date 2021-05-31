Азар сделал заявление касательно своего будущего
Фото твиттер Эдена Азара
Вингер "Реала" Эден Азар поделился информацией о своем будущем.
"Не вижу себя за пределами "Реала". У меня еще три года по контракту. Когда я буду готов на 100%, то смогу помочь команде. Я знаю, что должен делать. Сейчас я сосредоточен на Евро, однако потом я сделаю великие вещи для "Реала".
В этом сезоне мне сильно не везло. Я всегда был сильным футболистом, когда у меня была стабильность. Я знаю, что близок к своей лучшей форме. Надеюсь, травм больше не будет. У меня впереди еще много замечательных лет.
Моё соглашение с "Реалом" длится еще три года, так что вариант с возвращением в Англию я не рассматриваю. Все знают, что два первых сезона в "Реале" выдались неудачными для меня, так что я хочу добиться успеха здесь. Я сделаю все ради этого", - приводит слова Азара Marca.
В минувшем сезоне на счету Азара четыре гола и два ассиста в 21 игре.
Читайте также: "Реал" готов расстаться с Азаром и Бэйлом. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Зинченко высказался после поражения в финале Лиги чемпионов
-
Президент баскетбольной Евролиги высказался о Суперлиге
-
Агуэро высказался о будущем Месси
-
Черчесов высказался о Левандовски
-
Сборная Испании обыграла сборную Хорватии и вышла в полуфинал молодежного чемпионата Европы
-
Сборная Голландии обыграла Франции и вышла в полуфинал молодежного чемпионата Европы
-
"Сочи" подписал Терехова из "Оренбурга"
-
Де Йонг высказался о будущем Месси
-
Фикайо Томори близок к переходу в "Милан"
-
"Манчестер Юнайтед" хочет подписать трех топ-футболистов
-
1
УЕФА опубликовал символическую сборную сезона Лиги чемпионов
-
Азар сделал заявление касательно своего будущего
-
1
Назван лучший футболист минувшего сезона Серии А
-
Агуэро прокомментировал свой переход в "Барселону"
-
Заболотный рассказал, в ворота каких клубов не будет праздновать голы
-
Три футболиста "Манчестер Сити" недовольны своим положением в клубе
-
2
Роналду - лучший форвард минувшего сезона Серии А
-
В УЕФА прокомментировали обращение Суперлиги в суд ЕС
-
"Динамо" сделало запрос по трансферу защитника "Милана"
-
Глава "Уфы" показал откровенную фотосессию с хоккейной красавицей
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14