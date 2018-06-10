Азар сделал заявление о новом тренере "Челси"

Полузащитник "Челси" Эден Азар заявил, что его будущее в клубе зависит от кандидатуры главного тренера.

"В данный момент я думаю только о Чемпионате Мира. Да, с "Челси" мы провели плохой сезон. Завоевание Кубка Англии лишь немного скрасило его итог.

Мое будущее в "Челси" зависит от кандидатуры главного тренера и трансферов. Я хочу знать, будут ли у нас новый тренер и усиление состава", - приводит слова Азара Sky Sports.

Ранее сообщалось, что "Челси" может уволить нынешнего наставника Антонио Конте. Что касается Азара, то им интересуется "Реал".

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