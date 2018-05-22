Азар сделал заявление о своем будущем

Нападающий "Челси" Эден Азар заявил, что он не собирается менять клуб.

"В нашей команде много классных игроков, которые привыкли брать трофеи. Уверен, что они хорошо настроятся на следующий сезон. Мы намерены бороться за титул, – приводит слова Азара London Evening Standard.

Ранее сообщалось, что интерес к бельгийцу проявляют "Реал" и "Манчестер Сити".

В завершившемся сезоне 27-летний Азар провел за "Челси" 52 матча во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 13 результативных передач.

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