Азар: "Сейчас самое важное - это фанаты, которые должны понимать, что я только с "Челси"

Полузащитник "Челси" Эден Азар, который, скорее всего, перейдет в "Реал" по окончании сезона, сказал, что думает только об английском клубе.

"Я сосредоточен лишь на "Челси". Нам предстоит играть еще месяц и мы хотим попасть в топ-4 Лиги Европы.

Сейчас самое важное - это фанаты, которые должны понимать, что я только с "Челси". Дальше - посмотрим", - сказал Азар.

"Челси" занимает 3 место в турнирной таблице, имея в активе 66 баллов.

Не пропустите: Азар не хочет больше оставаться в "Челси" | http://soccernews.ru