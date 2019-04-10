Азар: "Сейчас самое важное - это фанаты, которые должны понимать, что я только с "Челси"

2 Теги челсиэден азарреал мадрид

Азар: "Сейчас самое важное - это фанаты, которые должны понимать, что я только с "Челси"

Полузащитник "Челси" Эден Азар, который, скорее всего, перейдет в "Реал" по окончании сезона, сказал, что думает только об английском клубе.

"Я сосредоточен лишь на "Челси". Нам предстоит играть еще месяц и мы хотим попасть в топ-4 Лиги Европы. 

Сейчас самое важное - это фанаты, которые должны понимать, что я только с "Челси". Дальше - посмотрим", - сказал Азар.

"Челси" занимает 3 место в турнирной таблице, имея в активе 66 баллов. 

Не пропустите: Азар не хочет больше оставаться в "Челси" | http://soccernews.ru

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Комментарии

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evgeniyovchinnikov

Все хотят красивое тело, но на это нужно время и усилия. Но недавно все изменилось и теперь что бы подкачаться, убрать пузо и бока и просто скинуть пару кг. не нужно сидеть на диетах и заниматься спортом. Я вот за 2 недели убрал пузо и подкачал пресс, а жена за неделю убрала бока и пару кг. и это все без химии и усилий и цена вопроса копеечная.Вот читайте как это сделать---- http://gg.gg/msblog

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петушалду
петушалду

Фанаты не дураки, и знают, что в конце сезона, ты быстренькоЮ и без сожаления дашь дёру в Реал, или в другой Топ клуб))))

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