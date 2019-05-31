Азар сфотографировался с испанскими болельщиками с футболкой "Реала"

Игрок "Челси" Эден Азар после финального матча Лиги Европы с "Арсеналом" (4:1) объявил о том, что покинет команду. Новым клубом бельгийца должен стать "Реал". Об этом сообщает The Mirror.

Сейчас Азар отдыхает в Марбелье и уже фотографируется с болельщиками и футболками "Реала" и оставляет автографы на форме мадридцев.

Ранее сообщалось, что "Реал" вынужден пересмотреть дату презентации Азара.

Контракт Азара с "Челси" действует до лета 2020 года. Он выступал за "синих" с 2012 года, сыграл 352 матча, забил 110 голов и сделал 92 ассиста.

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