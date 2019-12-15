Азар сказал болельщику "Челси", что однажды вернется в лондонский клуб

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Азар сказал болельщику "Челси", что однажды вернется в лондонский клуб

Полузащитник "Реала" Эден Азар сказал болельщику "Челси", что однажды вернется в лондонский клуб. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

"Мы скучаем по тебе", - сказал игроку фанат.

"Я слежу за играми "Челси" и, когда мое приключение здесь закончится, я обязательно вернусь.

Напомним, бельгиец перешел в "Реал" из "Челси" этим летом за 100 миллионов евро. В лондонском клубе 28-летний полузащитник выступал на протяжении 7 лет.

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