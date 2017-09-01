Азар: "Сколько стоит мой трансфер? Не знаю, может быть 300 миллионов евро"
Бельгийский полузащитник "Челси" Эден Азар оценил свою трансферная стоимость.
"Не знаю, какая моя стоимость. Может быть 300 миллионов евро. Это рынок. Цена складывается из многих факторов, например, твоего контракта. Посмотрим, сколько я буду стоить, если дело дойдет до моей продажи.
Неймар? У него большой потенциал. Он младше меня на год и раньше играл в "Барселоне". Я никогда не думал о переходе в стан каталонцев, так как мне нравится в "Челси". Роналду назвал меня одним из своих преемников? Это лишь говорит о том, что он хорошо разбирается в футболе", – приводит слова Азара Goal.com.
26-летний Азар выступает за "Челси" с 2012 года, провел за клуб 249 матчей и забил 72 гола.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|3
|9
|2
|Ливерпуль
|3
|7
|3
|Хаддерсфилд Таун
|3
|7
|4
|Манчестер Сити
|3
|7
|5
|Вест Бромвич Альбион
|3
|7
|6
|Челси
|3
|6
|7
|Уотфорд
|3
|5
|8
|Саутгемптон
|3
|5
|9
|Тоттенхэм
|3
|4
|10
|Бернли
|3
|4
|11
|Сток Сити
|3
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Суонси Сити
|3
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|3
|3
|15
|Лестер Сити
|3
|3
|16
|Арсенал Лондон
|3
|3
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|3
|1
|18
|Борнмут
|3
|0
|19
|Кристал Пэлас
|3
|0
|20
|Вест Хэм Юнайтед
|3
|0