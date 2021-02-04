Азар снова вне игры. У игрока больше травм, чем голов

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Азар снова вне игры. У игрока больше травм, чем головЧереда травм для игрока "Реала" Эдена Азара продолжилась новым повреждением. У бельгийского форварда диагностировано повреждение прямой мышцы живота. Сроки восстановления игрока составят от трех до шести недель.

Эта травма стала 10 с момента перехода в "королевский клуб" летом 2019 года. Всего игрок пропустил уже 38 матчей (полноценный сезон) своей команды. Стоит отметить, что за все время игры за "Реал" у нападающего набралось всего 9 голевых действий. Таким образом, количество травм превысило суммарное количество голов и результативных передач.

Если сроки восстановления подтвердятся, то Азар пропустит матч "Реала" против "Аталанты" в Лиге Чемпионов, который намечен на 24 февраля.

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