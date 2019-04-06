Азар собирается прилететь в Мадрид для поиска жилья

Вингер лондонского "Челси" Эден Азар всё ближе к переходу в мадридский "Реал", сообщает Marca.

По сведениям издания, в ближайшее время звёздный бельгиец собирается прилететь в испанскую столицу для поиска жилья.

Отмечается, что стороны могут прийти к соглашению по трансферу в течение нескольких дней.

28-летний Азар выступает за "Челси" с 2012 года, сыграл 341 матч, забил 106 голов и сделал 87 ассистов.

Стоимость футболиста оценивается в 150 миллионов евро.

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