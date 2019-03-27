Азар согласовал условия контракта с "Реалом"

Полузащитник "Челси" Эден Азар в скором времени может перейти в "Реал". Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, 28-летний бельгиец договорился об условиях контракта с мадридским клубом, в который он планирует перейти летом 2019 года. В "Реале" игрок будет получать 15 миллионов евро в год плюс бонусы.

Трансферная стоимость футболиста - 150 миллионов евро.

Футболист перешел в "Челси" из "Лилля" летом 2012 года. В текущем сезоне Азар участвовал в 29 матчах, отметившись 11 голами и 16 ассистами.

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