Азар составил идеального футболиста
Вингер лондонского "Челси" Эден Азар с помощью девяти игровых характеристик составил идеального футболиста.
Так, игрок без изъянов должен быть таким финишером как Луис Суарес ("Барселона"), иметь видение поля Сеска Фабрегаса ("Челси"), читать игру как Карим Бензема ("Реал"), исполнять штрафные удары как Кристиан Эриксен ("Тоттенхэм"), иметь класс Андреса Иньесты ("Барселона"), играть головой как Кристиан Бентеке ("Кристал Пэлас"), иметь физические данные как у Криштиану Роналду ("Реал"), обладать лидерскими качествами Джона Терри ("Астон Вилла") и скоростью Эдена Азара.
Напомним, Азар может сыграть против "Атлетико". | soccernews.ru
опрос
главное
-
Битва за лидерство: ПСЖ принимает "Баварию"
-
Встреча лидеров квартета "D": остановит ли "Спортинг" победную поступь "Барселоны"?
-
Дебют "Метрополитано" в Лиге чемпионов: "Атлетико" принимает "Челси"
-
"Драконы" просыпаются: "Порту" разгромил "Монако" на его поле
-
Мадридцы снова в деле: "Реал" обыгрывает дортмундскую "Боруссию"
Лента новостей
-
Де Брюйне: "Шахтер" недооценивают в Европе"
-
Бен Йеддер: "Хет-трик посвящаю жене, семь и друзьям, которые были на стадионе"
-
Роналду: "Почему я должен в каждом матче доказывать, кем являюсь на самом деле?"
-
Второе испытание армейцев: ЦСКА принимает "Манчестер Юнайтед"
-
Битва за лидерство: ПСЖ принимает "Баварию"
-
Встреча лидеров квартета "D": остановит ли "Спортинг" победную поступь "Барселоны"?
-
Фонсека: "Мы должны гордиться тем, что смогли показать такой футбол"
-
Каррера опроверг травмы Попова и Самедова
-
Хендерсон: "Мы разочарованы, "Ливерпуль" должен был выигрывать"
-
Гончаренко ответил на слова Моуринью о сильнейшем ЦСКА
-
"Халл" – "Престон" - 1:2 (обзор)
-
Кейн повторил достижение Стивена Джеррарда
-
Каррера: "Мы сделали максимум из того, что могли"
-
АПОЭЛ – "Тоттенхэм" - 0:3, "Бешикташ" – "РБ Лейпциг" - 2:0 (обзоры)
-
"Севилья" – "Марибор" - 3:0, "Наполи" – "Фейеноорд" - 3:1 (обзоры)
-
Дебют "Метрополитано" в Лиге чемпионов: "Атлетико" принимает "Челси"
-
Клопп: "У "Ливерпуля" были шансы, но сейчас уже ничего не поделаешь"
-
Роналду вышел на третье место по количеству матчей в Лиге Чемпионов
-
"Спартак" теряет Реброва, Попова и Самедова
-
"Монако" – "Порту" - 0:3 (обзор)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|6
|16
|2
|Манчестер Юнайтед
|6
|16
|3
|Челси
|6
|13
|4
|Тоттенхэм
|6
|11
|5
|Ливерпуль
|6
|11
|6
|Уотфорд
|6
|11
|7
|Хаддерсфилд Таун
|6
|9
|8
|Бернли
|6
|9
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|10
|Вест Бромвич Альбион
|5
|8
|11
|Саутгемптон
|6
|8
|12
|Арсенал Лондон
|5
|7
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|6
|7
|14
|Эвертон
|6
|7
|15
|Суонси Сити
|6
|5
|16
|Сток Сити
|6
|5
|17
|Лестер Сити
|6
|4
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|6
|4
|19
|Борнмут
|6
|3
|20
|Кристал Пэлас
|6
|0