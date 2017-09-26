Азар составил идеального футболиста

Вингер лондонского "Челси" Эден Азар с помощью девяти игровых характеристик составил идеального футболиста.

Так, игрок без изъянов должен быть таким финишером как Луис Суарес ("Барселона"), иметь видение поля Сеска Фабрегаса ("Челси"), читать игру как Карим Бензема ("Реал"), исполнять штрафные удары как Кристиан Эриксен ("Тоттенхэм"), иметь класс Андреса Иньесты ("Барселона"), играть головой как Кристиан Бентеке ("Кристал Пэлас"), иметь физические данные как у Криштиану Роналду ("Реал"), обладать лидерскими качествами Джона Терри ("Астон Вилла") и скоростью Эдена Азара.

Напомним, Азар может сыграть против "Атлетико". | soccernews.ru