Азар советует "Реалу" подписать своего соотечественника

Вингер "Челси" Эден Азар, которого активно сватают в "Реал", дал совет мадридскому клубу.

Как сообщает испанская пресса, Азар советует "Реалу" подписать защитника "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелда. Напомним, что Азар и Алдервейрелд являются партнерами по сборной Бельгии.

Отметим, что Алдервейрелда можно выкупить за 30 миллионов евро.

В этом сезоне 30-летний бельгиец провел 47 матчей, однако результативными действиями не отличился.

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