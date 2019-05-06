Азар советует "Реалу" подписать своего соотечественника
Вингер "Челси" Эден Азар, которого активно сватают в "Реал", дал совет мадридскому клубу.
Как сообщает испанская пресса, Азар советует "Реалу" подписать защитника "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелда. Напомним, что Азар и Алдервейрелд являются партнерами по сборной Бельгии.
Отметим, что Алдервейрелда можно выкупить за 30 миллионов евро.
В этом сезоне 30-летний бельгиец провел 47 матчей, однако результативными действиями не отличился.
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|Хетафе
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